В Москве из ТЦ «Спектр» из-за пожара эвакуировали около 600 человек

В Москве из ТЦ «Спектр» из-за пожара эвакуировали около 600 человек

Из торгово-развлекательного центра «Спектр» на юго-западе Москвы эвакуировали около 600 человек. В здании загорелось подсобное помещение, сообщили в городском главке МЧС, передает агентство «Москва».

Сообщение о пожаре по адресу Новоясеневский проспект, 1, поступило в службу в 19:15 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили пожар в подсобном помещении кафе на втором этаже ТЦ. По информации МЧС, возгорание произошло в вентиляции. Общая площадь пожара составила 3 кв. м, его потушили в 20:03.

До приезда пожарных около 600 людей вывели из торгового центра. Информации о пострадавших нет, добавили в МЧС.

Как сообщил представитель экстренных служб «РИА Новости», причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании.

24 октября в ТЦ на улице Ленинская Слобода начали тлеть жировые отложения в вытяжке на площади 2 кв. м. После прибытия пожарных люди самостоятельно покинули торговый центр. Как сообщали СМИ, из ТЦ вышли от 300 до 900 человек.