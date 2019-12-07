Появилось видео с места хлопка газа в многоэтажном доме в Тюмени

В Сети появилось видео последствий хлопка газа в многоэтажном доме в Тюмени. Ролик опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» портал «Тюмень онлайн».

На видео показан жилой дом, в котором произошел инцидент. В ролике видно, что из-за хлопка газа отлетела обшивка здания, был разрушен фасад. Помимо этого в трех окнах подъезда выбило стекла, также видны повреждения на входе в подъезд.

Хлопок газа произошел в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома, расположенного на улице Павла Шарова, позже в помещении начался пожар. Возгорание потушили прибывшие на место происшествия пожарные. Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС по региону, в результате инцидента погиб сотрудник газовой службы, два человека пострадали. Позже «Тюмень онлайн» со ссылкой на региональный департамент Минздрава сообщила, что количество пострадавших возросло до четырех человек. Как передает «Тюменская линия», ситуацию взял под личный контроль губернатор Александр Моор.