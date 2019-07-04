В Карибском море 27 человек погибли при крушении судна для ловли омаров

В Карибском море 27 человек погибли при крушении судна для ловли омаров

В Карибском море у берегов Гондураса затонула лодка, предназначенная для ловли омаров. В результате произошедшего погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на президента Ассоциации промышленного рыболовства Атлантики Ричарда Бониллу.

По его словам, число погибших может возрасти, так как девять человек числятся пропавшими без вести.

По данным вооруженных сил Гондураса, к настоящему моменту удалось спасти 47 человек, которые также находились на борту судна.

Представитель вооруженных сил страны Хосе Доминго Меза заявил, что лодка отправилась на промысел в непогоду, что стало причиной ее крушения. При этом он сообщил, что еще одно рыболовецкое судно пострадало за несколько часов до этого инцидента.