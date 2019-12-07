В Роскомнадзоре ответили на сообщения о блокировке статьи The Village

Издание The Village удалило запрещенную информацию, инцидент с блокировкой публикации исчерпан. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Они сказали, что статью удалили, и претензий никаких нет», — уточнил он.

Ранее The Village сообщил о блокировке материала своей екатеринбургской редакции, опубликованного в августе этого года. По данным издания, героем публикации был мужчина, осужденный по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) за «закладку» наркотиков. В интервью он на условиях анонимности рассказывал об индустрии торговли наркотиками, а также об обстановке в российских колониях. По данным издания, Роскомнадзор внес публикацию в реестр запрещенной информации по требованию МВД. В статье The Village отмечается, что публикация была удалена. При попытке открыть материал появляется сообщение об ошибке.

В октябре этого года МВД потребовало заблокировать доступ к материалу «Репортаж из кетаминового транса», в котором говорилось об использовании кетамина. Статью с таким названием ранее опубликовал Telegram-канал Baza. По итогам экспертной оценки ведомство решило ограничить доступ к публикации, проинформировав об этом Роскомнадзор. Позже Baza удалила материал.