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МВД потребовало заблокировать доступ к статье Baza о кетамине

МВД потребовало ограничить доступ к материалу интернет-ресурса, в котором говорится об использовании кетамина. Об этом сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.

По словам Волк, речь идет о статье «Репортаж из кетаминового транса». Статью с таким названием ранее опубликовал Telegram-канал Baza. Представитель МВД отметила, что в публикации говорится о способах использования кетамина и якобы положительных сторонах употребления психотропного вещества.

Как сообщила Волк, материал проверили на наличие информации, распространение которой запрещено в России. По результатам экспертной оценки МВД решило ограничить доступ к статье, о чем министерство проинформировало Роскомнадзор.

В настоящий момент страница, на которой размещен материал, пока доступна, ее адрес не значится в универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам. В Telegram-канале Baza также заявили, что материал пока доступен для просмотра.

«Если придет уведомление от РКН, когда оно придет, то, естественно, мы будем выполнять это требование, что еще делать», — заявил РБК генеральный директор Baza Анатолий Сулейманов.

В начале октября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту информационного агентства «Фергана». Агентство отмечало, что с Роскомнадзором у него был только один конфликт, касающийся материала о «Свидетелях Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России).
 

Теги: МВД, блокировка, наркотики, новости РБК
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