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The Hollywood Reporter включил «Левиафана» в список лучших фильмов

Фильм «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева занял шестую строчку в списке лучших кинокартин десятилетия по версии кинокритика Тодда Маккарти из издания The Hollywood Reporter. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

В публикации отмечается, что «Левиафан» — это фильм, который захватывает у зрителя дух за счет «мастерства, смелости и силы» картины. Кроме того, по мнению автора рейтинга, российский фильм также принадлежит к числу кинолент, которые «редко снимают на Западе».

Первое место в списке лучших фильмов десятилетия по версии издания получил мини-сериал «Карлос» (режиссер Оливье Ассаяс), второе — фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера, на третью строчку критик поместил картину братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса».

«Левиафан» вышел в прокат в 2015 году. Картина режиссера Андрея Звягинцева получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и стала лауреатом Каннского кинофестиваля за «Лучший сценарий». Фильм также был номинирован на «Оскар».

Теги: кино, рейтинг, «Левиафан»
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