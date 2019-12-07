The Hollywood Reporter включил «Левиафана» в список лучших фильмов

Фильм «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева занял шестую строчку в списке лучших кинокартин десятилетия по версии кинокритика Тодда Маккарти из издания The Hollywood Reporter. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

В публикации отмечается, что «Левиафан» — это фильм, который захватывает у зрителя дух за счет «мастерства, смелости и силы» картины. Кроме того, по мнению автора рейтинга, российский фильм также принадлежит к числу кинолент, которые «редко снимают на Западе».

Первое место в списке лучших фильмов десятилетия по версии издания получил мини-сериал «Карлос» (режиссер Оливье Ассаяс), второе — фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера, на третью строчку критик поместил картину братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса».

«Левиафан» вышел в прокат в 2015 году. Картина режиссера Андрея Звягинцева получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и стала лауреатом Каннского кинофестиваля за «Лучший сценарий». Фильм также был номинирован на «Оскар».