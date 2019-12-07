Гагарина раскритиковала участника шоу «Голос» из-за высыпанных семечек

Певица и наставница музыкального шоу «Голос» на «Первом канале» Полина Гагарина раскритиковала выступление исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина, который во время исполнения своего номера насыпал певице на стол семечки.

Участник проекта выступил с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» в образе хулигана. Однако певица не оценила поведение подопечного Сергея Шнурова и после окончания выступления высказала свое недовольство.

«Арсений! Я помню тебя на «слепых прослушиваниях» — какой ты был интеллигентный, какой ты был прекрасный! Я уверена, что ты никогда бы не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре... Это хамское поведение», — сказала певица.

При этом она отметила, что прощает участника проекта, так как знает, кто его научил таким манерам.