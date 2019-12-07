Три человека погибли в ДТП во Владимирской области

Три человека погибли в ДТП во Владимирской области

Четыре автомобиля столкнулись в Ковровском районе Владимирской области. В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла 7 декабря около 07:00 мск на 24-м километре автодороги Сенинские Дворики — Ковров — Шуя. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу движения дороги, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 32-летнего водителя и автомобилем ВАЗ, которым управлял 28-летний мужчина.

Затем с ВАЗ столкнулся 49-летний водитель УАЗа, который двигался в попутном направлении. Как сообщили в пресс-службе, в результате аварии погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель УАЗа не пострадал.

На месте аварии сотрудники полиции провели регулировку из-за затрудненного движения. К настоящему времени движение автомобилей восстановлено.

6 декабря в результате столкновения автомобилей Hyundai и Lada Priora в Тобольском районе Тюменской области погибли три человека, еще двое пострадали.