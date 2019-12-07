Жириновский заявил о признании Западом россиян людьми второго сорта

Заявление ФАС, которая выступила с обвинениями из-за качества стиральных порошков, свидетельствует о том, что россияне для Запада являются «людьми второго сорта». Об этом в своем Twitter написал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Речь идет о предупреждении антимонопольной службы, которое оно выдало в четверг, 4 декабря, в адрес производителя шоколада Lindt и стиральных порошков Persil и Ariel. В ведомстве говорили, что эти товары, которые лежат на полках российских магазинов, по составу и качеству отличаются от тех, которые выкладывают в западноевропейских супермаркетах.

К такому выводу в ведомстве пришли, купив аналогичные товары в России и за границей. Специалисты установили, что дозировка, которая указана на упаковках в качестве рекомендованной, в России в 1,5–2 раза выше, чем та, которая указана на пачках, которые лежат в европейских магазинах, говорил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. В некоторых образцах шоколада швейцарской компании Lindt, которые продаются в России, содержание 12–14 органических кислот на 10–15% отличается от тех, которые приобретены в Западной Европе. В некоторых случаях, по его словам, разница составляла 100–220%. В ведомстве нашли в этом нарушение российских законов и введение потребителей в заблуждение.

По словам Жириновского, это говорит о том, что, по мнению Запада, россиянам «можно предлагать всякие отходы». Он предложил запретить ввозить «плохую продукцию» в Россию. Если же страны Запада хотят торговать с Россией, то они должны ввозить товары высокого качества, написал лидер ЛДПР. «Не хотят — обойдемся», — добавил он.