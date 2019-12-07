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Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник. Об этом он сообщил изданию Focus Online.

Он рассказал, что неправильное питание на протяжении длительного времени может привести к тому, что человек становится более восприимчивым к инфекциям. Фрилинг отметил, что в результате может возникнуть хроническое воспаление кишечника, а также повышается риск появления колоректального рака и цирроза печени.

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По словам гастроэнтеролога, слизистую оболочку кишечника разрушают простой и рафинированный сахар, выпечка, шоколад и мармелад. Он добавил, что из-за них бактерии размножаются очень быстро. В список также вошли копченые колбасные изделия, которые можно есть не чаще раза в неделю. Фрилинг отметил, что также нужно быть осторожным с маргарином, салом и майонезом.

Focus Online пишет, что в число полезных для кишечника продуктов, которые защищают его слизистую, вошли бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель, черный хлеб, квашеная капуста, бобовые, шпинат и морковь.

Теги: опухоль, врач, продукты
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