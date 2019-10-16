СК сообщил о задержании главы Новочеркасска за взятки

Следователи задержали главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в 2017 году, будучи мэром города Зверево, Зюзин в сговоре со своим заместителем Альбиной Порошиной получил от директора неназванной компании взятку на сумму более 2,6 млн руб.

Порошина уже была приговорена судом к «длительному сроку лишения свободы». О причастности Зюзина к делу о получении взятки стало известно из ее показаний, говорится в заявлении СК.

В декабре 2017 года «РБК Ростов» сообщал, что в кабинете Зюзина в администрации Новочеркасска проходил обыск по делу о получении взятки. Следственные действия, предположительно, были связаны с тем, что заммэра Порошину уличили во взяточничестве. В августе 2018-го ее приговорили к восьми годам лишения свободы.

Игорь Зюзин стал главой администрации Новочеркасска 8 декабря 2017 года, сменив на этом посту Владимира Киргинцева. Ранее он был главой города Зверево Ростовской области. Контракт в Новочеркасске был заключен с Зюзиным на три года.