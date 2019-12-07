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Трамп заявил о неиспользовании личного мобильного в течение «многих лет»
Президент США Дональд Трамп назвал фейковой новостью сообщение телеканала CNN о том, что он до сих пор пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения служб безопасности. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Это абсолютно лживая информация. У меня нет личного мобильного телефона много лет, использую только правительственные телефоны», — заявил он.

Ранее о том, что Трамп продолжает использовать личный мобильный телефон, сообщил CNN со ссылкой на нескольких бывших американских чиновников. В материале указывалось, что Трамп, возможно, разговаривал по личному мобильному телефону с послом США в ЕС Гордоном Сондландом в июле, что позволило иностранным, и в том числе российским, спецслужбам прослушать разговор.

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CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

15 ноября CNN сообщил о возможной прослушке зарубежными спецслужбами, в том числе российскими, телефонного разговора Трампа и Сондланда, который состоялся в июле этого года. Согласно данным телеканала, в разговоре речь шла о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. В публикации указывалось, что Сондланд разговаривал с Трампом по своему личному телефону, что является «шокирующим» нарушением безопасности.



 

Теги: Доналд Трамп, мобильный
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