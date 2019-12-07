Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году

Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в Москве в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Анкаре.

В посольстве изданию сообщили, что передали соответствующее приглашение «в установленном порядке». Там отметили, что ответа от турецкой стороны еще не поступило. В администрации президента Турции газете тоже пока не подтвердили планы Эрдогана посетить парад.

Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве. 20 ноября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в шествии поучаствуют более 20 образцов военной техники, которые ранее ни разу не были задействованы на парадах. Среди них будут боевые машины «Армата» и «Курганец-25», зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун».

Россия уже пригласила принять участие в параде многих мировых лидеров и руководителей международных организаций. В частности, приглашение отправили французскому президенту Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, американскому лидеру Дональду Трампу, индийскому премьер-министру Нарендру Моди, председателю КНР Си Цзиньпину и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.