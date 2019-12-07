В Екатеринбурге произошел пожар на складе

В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

В сообщении указывается, что информация о пожаре поступила в 23:45 по местному времени (21:45 мск). К зданию направили 71 спасателя и 18 единиц техники. Площадь пожара составила 1000 кв.м.

Позднее в ведомстве сообщили, что в 01:34 по местному времени (23:34 мск) пожарные полностью потушили пожар. Из-за него никто не пострадал.В сообщении указывается, что сейчас на месте происшествия устанавливают причину возгорания.

Утром 6 декабря в поселке Большой Исток под Екатеринбургом произошел пожар на складе с покрышками. В тушении пожара приняли участие 45 человек и 15 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.