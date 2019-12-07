В США из-за сообщений о бомбе эвакуировали прилежащие к базе ВВС районы

В США из-за сообщений о бомбе эвакуировали прилежащие к базе ВВС районы

Жителей нескольких районов, находящихся рядом с базой ВВС США Патрик в штате Флорида, эвакуировали из-за сообщений о бомбе на ее территории. Об этом сообщается в Twitter командования 45-го космического крыла американских ВВС.

В сообщении указывается, что сотрудники служб безопасности, Минобороны и пожарной службы проводят расследование на территории базы. О подробностях будет сообщено позже.

Позднее в командовании 45-го космического крыла американских ВВС сообщили, что тревога оказалась ложной.

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