Общество , 07 дек, 00:55
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В США из-за сообщений о бомбе эвакуировали прилежащие к базе ВВС районы
Жителей нескольких районов, находящихся рядом с базой ВВС США Патрик в штате Флорида, эвакуировали из-за сообщений о бомбе на ее территории. Об этом сообщается в Twitter командования 45-го космического крыла американских ВВС.
В сообщении указывается, что сотрудники служб безопасности, Минобороны и пожарной службы проводят расследование на территории базы. О подробностях будет сообщено позже.
Позднее в командовании 45-го космического крыла американских ВВС сообщили, что тревога оказалась ложной.
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