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Общество ,  
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Из Белого дома эвакуировали людей из-за противопожарной сигнализации

В зоне для прессы в здании Белого дома в Вашингтоне сработала противопожарная сигнализация, сообщает The Hill со ссылкой на журналистов. Тревога оказалась ложной.

По данным издания, из-за сигнализации людей эвакуировали из Белого дома и из расположенного поблизости Административного здания Эйзенхауэра. Уже через несколько минут, после проверки зданий, все смогли вернуться на свои места.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил Washington Examiner, что эвакуация прошла из-за учебной пожарной тревоги. 

В конце ноября территорию Белого дома перекрыли на полчаса из-за сообщений о нарушении воздушного пространства Вашингтона. Также из-за этого эвакуировали Капитолий и офисные здания конгресса. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что воздушное пространство города нарушил небольшой самолет, уточнив, что он «не считается враждебным».

Теги: Белый дом, сигнализация, США, эвакуация
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