Зеленский назвал условие продления закона об особом статусе Донбасса

Решение вопроса о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет зависеть от результатов встречи в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря в Париже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Продлевать этот закон и голосовать в Верховной Раде — это можно сделать только после возвращения из «Нормандии», — сказал Зеленский. Он отметил, что если стороны смогут сделать «важные шаги навстречу друг другу», то тогда «будем действительно говорить об этом законе».

Материал дополняется