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Чиновница из Петрозаводска объяснила слова о не доносящих мусор «мразях»

Руководитель управления культуры Петрозаводска Анны Лесонен, которая назвала мразями жителей города, не доносящих до мусорки отходы, считает, что поступила по совести. Об этом она рассказала в эфире «Пятого канала».

«Это мой любимый город. Считаю, что вела себя, как нормальный горожанин... Рядом с домом грязно, моя первая реакция — взять и убрать. И такой поступок — пример жителям Петрозаводска», — сказала Лесонен. По ее мнению, неважно где работает человек и какое место занимает.

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Ранее Лесонен в своем Facebook нелестно выразилась о жителях города, которые не доносят мусор до контейнера. В социальной сети она написала, как ей пришлось подручными средствами убираться около площадки. По мнению чиновницы, это не «случайно люди пластик мимо уронили», а «мрази мусор до помойки не донесли».

Впоследствии Лесонен удалила пост. Однако в администрации города сообщили, что ей будет рекомендовано уволиться. В данный момент руководитель управления культуры находится в отпуске, но по возвращении ей предложат написать заявление по собственному желанию.

По словам представителя муниципалитета, причиной увольнения действительно стал пост в социальной сети, в котором содержится оскорбительное высказывание в адрес жителей Петрозаводска, унижающее их честь и достоинство.

Теги: Петрозаводск, чиновник, мусор
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