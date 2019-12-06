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В Минсельхозе заявили о невостребованности российских семян у аграриев

У России есть достаточно отечественных сортов семян, но они не востребованы у аграриев, заявил статс-секретарь, замглавы Минсельхоза Иван Лебедев, передает «РИА Новости».

«Базовая проблема в чем заключается: если сегодня открыть реестр, отечественных сортов и гибридов достаточно, но если мы посмотрим на применение их у сельхозтоваропроизводителей, то сразу видим, что они не востребованы», — заявил он.

Лебедев пояснил, что транснациональные компании работают с пакетными решениями, которые отсутствуют у отечественных производителей, также Россия уступает в маркетинге и продвижении семян.

Так Лебедев прокомментировал выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти, которая раскритиковала работу Минсельхоза, отметив катастрофическое положение дел в российском семеноводстве. По словам сенатора, подавляющее число сельхозкультур взращиваются на импортных семенах.

В сообщении Минсельхоза, поступившем в распоряжение РБК, говорится, что по «стратегически важным зерновым культурам» отечественные селекционеры удерживают лидерские позиции, доля российских семян в этом сегменте составляет 81,1%.

Кроме того, министерство ведет работу, направленную на создание и внедрение в производство отечественных сортов и гибридов по наиболее импортозависимым культурам.

Теги: Минсельхоз, Валентина Матвиенко, сельхозпроизводители
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