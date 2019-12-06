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МИД пообещал не оставлять без ответа новые санкции США против россиян

Россия не оставит без ответа санкции США, введенные против 11 россиян и шести компаний, которые Вашингтон обвиняет в кибермошенничестве. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД указал на «политизированность» претензий США. Дипломаты отмечают, что если бы у представителей Вашингтона были «реальные улики», они бы обратились к российской стороне с просьбой провести проверку. По данным МИДа, таких запросов не поступало.

Дипломаты добавляют, что в 2014 году США прекратили работу совместной группы по кибербезопасности и не хотят возобновить ее. Американская сторона через СМИ обвиняет Москву в кибервзломах, включая вмешательство в выборы президента США, но не хочет предъявить доказательства этого экспертам, говорится в заявлении. По мнению дипломатов, у Вашингтона «попросту нет подтверждений, которые было бы не стыдно положить на стол перед специалистами».

«Получается, что цель инициаторов санкций — вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России», — утверждает МИД.

Политика
США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России

Санкции против россиян и зарегистрированных в России компаний, включая хакерскую группировку Evil Corp. (другое название — Dridex gang), Министерство финансов США ввело накануне. По его данным, хакеры разработали и внедрили вирусную программу Dridex, которая использовалась для заражения компьютеров в 300 банках и финансовых организациях более чем в 40 странах. Таким образом мошенники похитили более $100 млн.

В санкционном списке США указан россиянин Максим Якубец, который, по предположению Минфина, был руководителем хакерской группировки и оказывал «прямое содействие злонамеренным усилиям российских властей в сфере киберпреступности». Ведомство считает, что он также сотрудничал с ФСБ. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что эти обвинения беспочвенны и не имеют доказательств.

Теги: санкции, США, МИД России
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