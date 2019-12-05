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Посол отверг обвинения в связях Москвы с попавшими под санкции хакерами

Обвинения правительства России в связи с хакерской группировкой Evil Corp. со стороны США беспочвенны и не имеют доказательств. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Как отмечает Антонов, официальный Вашингтон «вновь беспочвенно» обвинил правительство России, не представив никаких доказательств. «Такая практика в целом стала нормой для партнеров», — добавил посол.

Антонов также напомнил, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить диалог по вопросам кибербезопасности. Но США отклоняет эту идею, «предпочитая навешивать на Россию «ярлык киберпреступника», добавил он. «Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений», — заключил посол.

5 декабря американский Минфин ввел санкции в отношении хакерской группировки Evil Corp., шести российских компаний и 17 физических лиц, среди которых есть граждане России, стран СНГ, Израиля, Греции и Испании.

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США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России

Среди них, в частности, есть некий Максим Якубец, которого власти США называют руководителем хакерской группировки и связывают с российскими спецслужбами. Они считаю, что группировка ответственна за разработку и распространение вредоносной программы Dridex, с помощью которой было украдено более $100 млн из банков и финансовых компаний по всему миру.

Активы компаний и физлиц в США будут заморожены. Американским компаниям запретят проводить с ними сделки.

За помощь в поимке Якубца Госдепартамент США объявил награду в $5 млн.

Теги: хакеры, США, Россия
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