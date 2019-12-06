ГК «Основа» инвестирует более 450 млн руб. в парки развлечений

Акционеры группы компаний «Основа» инвестируют 450–500 млн руб. в открытие парков развлечений Challenge Park в 2020 году. Это следует из сообщения «Основы», поступившего в РБК.

В сообщении сказано, что в 2020 году Challenge Park планирует запустить 10 парков в Москве, площадь каждого из которых составит от 500 до 1000 кв. м.

Первый парк площадью 715 кв. м открылся в торгово-развлекательном центре «Афимолл Москва-Сити», в него было вложено более 35 млн руб. Акционеры «Основы» ожидают, что выручка парка за 2020 год составит более 120 млн руб.

ГК «Основа» была создана в 2016 году бывшими акционерами ГК «Мортон» Александром Ручьевым, Егором Храмовым и Олегом Колченко, сообщается на сайте компании. Ручьев вместе с миноритариями в сентябре 2016 года продал девелоперскую компанию «Мортон» президенту группы ПИК Сергею Гордееву. Среди направлений деятельности ГК «Основа» — жилое строительство, управление объектами коммерческой недвижимости, а также инвестиции в развитие высокотехнологичных проектов. В портфеле компании находятся 10 жилых проектов в Москве и Московской области, общая площадь которых составляет 500 тыс. кв. м, а также по два проекта в Чехии и Германии.

В январе 2018 года «Основа» стала совладельцем сети семейных парков развлечений «Замания». По словам владельца «Замании», сумма сделки составила около $40–50 млн.