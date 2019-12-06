В Петербурге проверили станции метро после сообщений о минировании

В Петербурге проверили станции метро после сообщений о минировании

В Петербургском метрополитене прошла проверка из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Инцидент произошел около 14:00. «Проверили все станции, ничего подозрительного не обнаружили. Занимались этим правоохранительные органы, больше ничего не знаем», — сообщили в пресс-службе

В пресс-службе МЧС по региону и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались комментировать РБК данную информацию.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писало о проверке порядка 20 станций метро в Санкт-Петербурге из-за анонимных угроз. Источник ТАСС также говорил, что сообщения об угрозах взрыва поступили около трети станций метро города.