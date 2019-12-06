Член Шведской академии отказался праздновать вручение «Нобеля» Хандке

Бывший пресс-секретарь Шведской академии историк Петер Энглунд отказался участвовать в празднованиях по случаю вручения Нобелевской премии в этом году. Об этом он заявил в открытом письме в газету Dagens Nyheter.

Решение бойкотировать торжественные мероприятия он принял из-за того, что лауреатом премии по литературе в этом году стал австрийский писатель Петер Хандке, который поддерживал режим бывшего президента Сербии Слободана Милошевича.

«Праздновать Нобелевскую премию Петера Хандке было бы грубым лицемерием с моей стороны. Это все, что я должен сказать сейчас», — написал Энглунд.

Шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе в октябре. Хандке получил премию 2019 года за «влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта».