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Член Шведской академии отказался праздновать вручение «Нобеля» Хандке

Бывший пресс-секретарь Шведской академии историк Петер Энглунд отказался участвовать в празднованиях по случаю вручения Нобелевской премии в этом году. Об этом он заявил в открытом письме в газету Dagens Nyheter.

Решение бойкотировать торжественные мероприятия он принял из-за того, что лауреатом премии по литературе в этом году стал австрийский писатель Петер Хандке, который поддерживал режим бывшего президента Сербии Слободана Милошевича.

«Праздновать Нобелевскую премию Петера Хандке было бы грубым лицемерием с моей стороны. Это все, что я должен сказать сейчас», — написал Энглунд.

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Шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе в октябре. Хандке получил премию 2019 года за «влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта».

Хандке не впервые критикуют за поддержку Милошевича. В 2006 году он был выступил на его похоронах с речью, в котором оправдывал бывшего президента. После его выступления была отменена инсценировка пьесы писателя «Игра в вопросы или путешествие в звонкие земли» в парижском театре Comédie-Française

Хандке, которому сегодня исполнилось 77 лет, известен как автор романов «Медленное возвращение домой», «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым ударом», пьес, а также киносценариев известных фильмов, например, «Небо над Берлином». Его романы переведены на множество языков, в том числе неоднократно издавались по-русски.

Теги: Нобелевская премия
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