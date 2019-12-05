Шесть человек пострадали в Калуге в ДТП с автобусом

Шесть человек пострадали в Калуге в ДТП с автобусом

В результате аварии с маршрутным автобусом в Калуге пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Калужской области.

По информации ведомства, около 13:00 5 декабря автобус врезался в фонарный столб на улице Георгия Амелина. «В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребенок 2007 года рождения», — говорится в сообщении.

«В результате ДТП пострадало шесть человек, среди них один ребенок. Всего было десять человек в маршрутке, погибших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщило, что пострадавшие госпитализированы, по предварительным данным, с ушибами и переломами. Среди них двое мужчин 1970-го и 1993 годов рождения, три женщины 1943-го, 1981-го и 1995 годов рождения и мальчик.