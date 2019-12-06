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Врачи оценили риск заразиться гриппом для владельцев бороды и усов

Владельцам бороды и усов стоит тщательнее ухаживать за ними в период простуд и гриппа или сбрить их, так как в растительности на лице могут размножаться вирусы и бактерии, сообщил главный внештатный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».

По словам эксперта, борода и усы — это «фильтр» и благоприятная среда для размножения бактерий и вирусов из-за влажности и тепла. Таким образом, в зимнее время можно получить на лице «опасный инкубатор» или повторно заразиться из-за своих же бактерий, оставшихся в растительности при кашле или чихании. Если же обладатель усов и бороды не готов сбрить их, то ему следует тщательнее следить за их гигиеной, добавил врач. Он отметил, что осевшие в растительности вирусы могут передаваться и другим людям, которые будут контактировать с бородой и усами при объятиях, поцелуе или другом контакте.

В сезон острых респираторных заболеваний и гриппа врачи могут рекомендовать особые меры в отличии от того времени года, когда гриппа нет, сообщила РБК завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Она отметила, что заявление о пользе сбривания усов и бороды «теоретически имеет под собой почву». Однако, по ее словам, для окружающих это не представляет опасности, поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, а борода и усы — не подходящая среда для его размножения и внедрения. По мнению Кожевниковой, в данном случае, возможно, стоит говорить о гигиене и уходе за бородой и усами, чтобы они были чистыми и ухоженными. «Поэтому я в сбривании этом не вижу выраженного профилактического эффекта», — сказала она.

В конце ноября Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России: подъем начнется в декабре и вершины достигнет в январе — начале февраля. На спад заболеваемость пойдет в апреле, добавили в ведомстве.

Теги: грипп, Борода, новости РБК
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