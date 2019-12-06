СМИ узнали о деле против сотрудника ФСБ из-за непостроенных погранзастав

Следственный комитет расследует дело о превышении полномочий при строительстве пограничных переходов, постов и застав для погранслужбы ФСБ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в рамках расследования силовики уже задержали замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрия Сулина. Ему предъявили обвинения по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), утверждают собеседники «Коммерсанта». По это статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Газета пишет, что, по версии следствия, УКС заключила контракты на строительство объектов для погранслужбы и выплатила подрядчикам 657,9 млн руб. В результате работы либо не были выполнены, либо управление заплатило слишком много.

Собеседник «Коммерсанта» отметил, что пока не было доказано, получал ли Сулин взятки или откаты от фирм, которые участвовали в возведении объектов. По словам источника, действия замначальника УКС и других фигурантов дела могли привести к потере двух погранзастав. Издание сообщает, что стоимость строительства одной заставы составляет около 300 млн руб. По данным газеты, Сулина отправили под домашний арест.