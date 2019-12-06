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СМИ узнали о деле против сотрудника ФСБ из-за непостроенных погранзастав

Следственный комитет расследует дело о превышении полномочий при строительстве пограничных переходов, постов и застав для погранслужбы ФСБ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в рамках расследования силовики уже задержали замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрия Сулина. Ему предъявили обвинения по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), утверждают собеседники «Коммерсанта». По это статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Газета пишет, что, по версии следствия, УКС заключила контракты на строительство объектов для погранслужбы и выплатила подрядчикам 657,9 млн руб. В результате работы либо не были выполнены, либо управление заплатило слишком много.

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Собеседник «Коммерсанта» отметил, что пока не было доказано, получал ли Сулин взятки или откаты от фирм, которые участвовали в возведении объектов. По словам источника, действия замначальника УКС и других фигурантов дела могли привести к потере двух погранзастав. Издание сообщает, что стоимость строительства одной заставы составляет около 300 млн руб. По данным газеты, Сулина отправили под домашний арест.

«Коммерсантъ» пишет, что уголовное дело против Сулина является частью крупного расследования в отношении командования УКС и службы обеспечения деятельности ведомства, которое инициировало руководство ФСБ.

РБК направил запросы в СК России и ФСБ.

Теги: ФСБ, строительство, погранслужба, уголовное дело, новости РБК
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