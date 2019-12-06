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В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.

В среду, 4 декабря, в 23:55 мск в полицию позвонили из столичной больницы, в которую девочку доставили с многочисленными кровоподтеками на лице и теле. Врачи обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб голени.

Утром на следующий день, 5 декабря, сотрудники по делам несовершеннолетних МВД задержали мать девочки у нее в квартире. Полицейские выяснили, что 3 декабря она избила свою дочь. Сейчас с женщиной работают следователи.

В конце ноября в Севастополе 46-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в течение нескольких лет он систематически избивал и насиловал свою жену и детей. В СК сообщили, что семья не состояла на учете, в ходе следствия также обнаружились и другие преступления мужчины.

Теги: избиение ребенка, новости РБК
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