В Паттайе ночью загорелся отель Holiday Inn

В ночь на 6 декабря в отеле Holiday Inn в Паттайе произошел пожар, в результате происшествия из здания эвакуировали около 400 человек, передает газета The Nation. Информацию о крупном возгорании и эвакуации сотен людей подтверждает местный портал The Pattaya News.

Пожар произошел около 4:30 ночи 6 декабря. По данным издания, возгорание удалось ликвидировать примерно за полчаса. Как сообщили в полиции, огонь возник в одном из номеров и, по словам охранника гостиницы, быстро распространился по зданию из-за сильного ветра. Информации о пострадавших пока нет.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

По предварительной оценке, ущерб от пожара составил 1 млн бат (около 2,1 млн руб.). Причины пожара еще предстоит установить.

В конце августа на греческом острове Самос эвакуировали пять отелей, около 1 тыс. человек переправили по морю на материк. Причиной стали лесные пожары.