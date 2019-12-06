Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 09:32 Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Общество, 09:28 Потребительский экстремизм: как защититься компаниям Pro, 09:25 В Паттайе ночью загорелся отель Holiday Inn Общество, 09:21 Сбежать из российской зимы: все о стильном кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 09:03 Появился первый претендент на строительство платного моста через Лену Бизнес, 09:00 В Совфеде предложили выравнять зарплаты учителей по всей России Общество, 08:55 Болельщики освистали Панарина в его первом матче против бывшего клуба Спорт, 08:49 Десятки белых медведей окружили село на Чукотке Общество, 08:41 Туск предупредил о проблемах для неспособной защитить Украину Европы Политика, 08:36 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 08:33 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:14 Под землю за космосом: как поймать нейтрино РБК и Нацпроект «Наука», 08:04 Как возник кризис с лекарствами для больных муковисцидозом детей Общество, 08:00
Общество ,  
0 
В Паттайе ночью загорелся отель Holiday Inn

В ночь на 6 декабря в отеле Holiday Inn в Паттайе произошел пожар, в результате происшествия из здания эвакуировали около 400 человек, передает газета The Nation. Информацию о крупном возгорании и эвакуации сотен людей подтверждает местный портал The Pattaya News.

Пожар произошел около 4:30 ночи 6 декабря. По данным издания, возгорание удалось ликвидировать примерно за полчаса. Как сообщили в полиции, огонь возник в одном из номеров и, по словам охранника гостиницы, быстро распространился по зданию из-за сильного ветра. Информации о пострадавших пока нет.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

По предварительной оценке, ущерб от пожара составил 1 млн бат (около 2,1 млн руб.). Причины пожара еще предстоит установить.

В конце августа на греческом острове Самос эвакуировали пять отелей, около 1 тыс. человек переправили по морю на материк. Причиной стали лесные пожары.

Теги: Паттайя, пожар, отель, эвакуация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter