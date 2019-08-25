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В Греции из-за лесного пожара эвакуировали пять гостиниц на острове Самос

На греческом острове Самос вечером 24 августа произошел лесной пожар, для тушение которого привлекли 31 человека и 13 единиц техники, сообщается на сайте пожарной охраны Греции.

Как отмечает местный телеканал Sky, пожар случился в городе Месокамбосе. Местные жители и туристы не пострадали. По словам мэра Самоса Христодулоса Севастакиса, из-за пожара в районе эвакуировали пять отелей, около 1000 человек переправили по морю. Их разметили в деревне Пифагорио, которая расположена в 1,5 км от города, но вне опасности пожара, отметил Севастакис.

Еще один пожар вечером произошел в городе Гитионе административной единицы Лаконии полуострова Пелопоннес. Для его тушения привлекли 25 человек и 12 единиц техники. Другой, как передает SKY, случился на острове Китира. Туда направили семь пожарных автомобилей и добровольцев.

Всего в течение субботы, по данным экстренной службы, в стране зарегистрировали 56 лестных пожаров. В борьбе с лесными пожарами в Греции 24 августа участвовали 693 сотрудников экстренных служб, 273 пожарных автомобиля, 88 добровольцев и 27 их машин. Большинство из них удалось потушить за короткое время.

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В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар

Крупный лесной пожар 12 августа произошел в районе греческого города Пеания в 11 км от Афин. Для его тушения привлекли 133 человека, 42 единицы техники, подкрепление из соседних районов и воздушную технику. О пострадавших домах тогда официально не сообщалось. Из-за пожара в районе приостановили движение машин, позже его возобновили.

Теги: Греция, лесные пожары
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В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар
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