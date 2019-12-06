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Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

Несколько десятков белых медведей собрались на мысе Кожевникова неподалеку от села Рыркайпий, сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. Одновременно волонтеры организации смогли насчитать в зоне видимости в окрестностях села 56 хищников.

Сейчас медведи питаются тушами моржей, оставшихся с осени, однако этого может не хватить: они ушли с мыса в ноябре. Около детского сада и школы в селе организовано дежурство, на время пребывания хищников там отменили общественные мероприятия, детей в образовательные учреждения и обратно отвозят на автобусах. Волонтеры патрулируют окрестности, чтобы не допускать медведей в населенный пункт.

Как пояснили в WWF, причиной нашествия медведей стала аномально теплая для декабря погода, из-за чего лед у берега не окреп и они не могут уйти в море. Хищники смогут покинуть окрестности села, после того как придут морозы.

Позднее патрульная WWF Татьяна Миненко сообщила «РИА Новости», что число хищников у чукотского села возросло до 60. По ее словам, в последний раз сопоставимое количество (порядка 50 медведей одновременно) наблюдалось в 2014 году. Как сообщил агентству замглавы ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков, морозы в районе Рыркайпия ожидаются с 7 декабря, а лед окрепнет к 11 декабря, передает агентство.

В октябре медведь напал на смотрителей маяка на востоке Камчатки. В результате один из мужчин погиб, другой получил травмы, его на военном корабле доставили в больницу Петропавловска-Камчатского. Хищника застрелили военные, сообщил представитель правительства края.

Теги: Чукотка, белый медведь
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