В Иране погибли 11 человек при взрыве газа на свадьбе

В Иране погибли 11 человек при взрыве газа на свадьбе

Не менее 11 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате взрыва газа во время празднования свадьбы на западе иранской провинции Курдистан. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора Курдистана по политическим, социальным и социальным вопросам Хоссейна Халбабала.

По его словам, инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез около 21.00 (20.30 мск). Причиной стал стал взрыв обогревателя.

Ранения получили четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в медучрежедния. Чиновник выразил соболезнования родным погибших.

В августе на праздновании свадьбы в Кабуле погибли 63 человека, еще более 180 человек пострадали. Причиной случившегося стал подрыв смертника запрещенного в России радикального движения «Талибан».