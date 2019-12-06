Министр нефти Ирана заявил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+

ОПЕК по итогам шестичасового заседания достигла согласия по сделке ОПЕК+. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане на встрече, состоявшейся в Вене 5 декабря, сообщает Argus Media.

«Да, у нас есть согласие», — сказал министр, не раскрывая деталей относительно сделки.

Министр нефти Кувейта Халед Аль-Фадель также подтвердил договоренность. «Мы договорились о том, что обсуждалось на повестке дня», — сказал он.

2 июля страны ОПЕК+ договорились об ограничении добычи нефти на 9 месяцев — до апреля 2020 года. Тогда же о сокращении добычи нефти договорились страны — члены ОПЕК. Договор предусматривает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.