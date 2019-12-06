Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Министр нефти Ирана заявил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+ Экономика, 04:06 «Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание Общество, 04:04 В США умер сбежавший на Запад майор КГБ СССР Общество, 03:50 В Париже задержали 90 человек в ходе забастовки против пенсионной реформы Политика, 03:23 Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским после Скабеевой Политика, 02:49 Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля» Общество, 02:42 В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб» Общество, 02:26 Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила о давлении следователей Общество, 01:57 В ЕС запретили хождение криптовалюты Facebook Libra Экономика, 01:29 Зеленский и Макрон обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате» Политика, 01:28 Россиянин счел розыгрышем включение в санкционный список США Экономика, 01:05 На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд Экономика, 00:25 Сенаторы оценили планы Киева усложнить поездки украинцев в Россию Общество, 00:17 Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире Общество, 00:07
Экономика ,  
0 
Министр нефти Ирана заявил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+

ОПЕК по итогам шестичасового заседания достигла согласия по сделке ОПЕК+. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане на встрече, состоявшейся в Вене 5 декабря, сообщает Argus Media.

«Да, у нас есть согласие», — сказал министр, не раскрывая деталей относительно сделки.

Министр нефти Кувейта Халед Аль-Фадель также подтвердил договоренность. «Мы договорились о том, что обсуждалось на повестке дня», — сказал он.

Бизнес
России и другим странам ОПЕК+ предписали снизить добычу на 0,5 млн барр.

2 июля страны ОПЕК+ договорились об ограничении добычи нефти на 9 месяцев — до апреля 2020 года. Тогда же о сокращении добычи нефти договорились страны — члены ОПЕК. Договор предусматривает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В пятницу, 6 декабря, состоится заседание всех стран ОПЕК+, в ходе которого будут продолжены обсуждения.

Теги: Иран, Саудовская Аравия, ОПЕК+, добыча нефти
Материалы по теме
России и другим странам ОПЕК+ предписали снизить добычу на 0,5 млн барр.
Бизнес
Россия и страны ОПЕК договорились заморозить уровень добычи нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter