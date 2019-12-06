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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским после Скабеевой

Российский пранкер Алексей Столяров, известный по псевдониму Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив к своему посту 30-секундную запись разговора.

«Ну раз уж «60 минут» дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», — написал Столяров, пообещав позже сообщить подробности беседы.

В разговоре с пранкером мужчина, похожий голосом на президента Украины, поинтересовался о причинах звонка. В ответ на вопрос пранкер заявил, что просит от СБУ снятия запрета на въезд на территорию Украины.

«Ну у нас, смотрите... Я когда... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!»?» — прозвучало в ответ, после чего голос собеседника прервался.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» заявила, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Человек, который, по словам Скабеевой, является Зеленским, не ответил на вопросы журналистки из-за своего присутствия на рабочем совещании. В офисе президента Украины не подтвердили и не опровергли факт разговора с телеведущей.

Теги: пранкеры, Владимир Зеленский, телефонный разговор
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