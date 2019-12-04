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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись передачи доступна в Youtube.

Человек, который, по утверждению Скабеевой, является Зеленским, не стал отвечать на вопросы журналистки, заявив, что находится на рабочем совещании. «Так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», — закончил он.

В эфире телепередачи Скабеева отметила деликатность и тактичность президента Украины.

Ранее Зеленский называл Скабееву «очень опасной», комментируя ее планы приехать на пресс-конференцию президента, проходившую на рынке Kyiv Food Market 10 октября. В ответ журналистка предложила украинскому лидеру пообщаться на нейтральной территории.

Теги: Владимир Зеленский, журналистка, Украина
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