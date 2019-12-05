Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Адвокат Соколова сообщил о его отправке на психиатрическую экспертизу Общество, 23:25 СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе «муниципальную стражу» Политика, 23:23 Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде Общество, 23:06 Глава МВД выступил против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч Общество, 23:03 Трамп пошутил о российской комнате в Белом доме Политика, 23:01 Битва дизайнеров: три варианта ремонта квартиры для пары с ребенком РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 22:56 Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО Политика, 22:33 Почти 80% россиян поддержали участие своих детей в волонтерских проектах Общество, 22:33 Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO Бизнес, 22:19 Оператор «Северного потока-2» сообщил об активизации укладки труб Бизнес, 22:15 Бизнес-джет на колесах: новый Mercedes-Benz V-класса РБК и Mercedes-Benz, 22:09 Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух Общество, 22:09 Песков дал оценку расследованиям ФБК Общество, 22:07 Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе Политика, 22:06
Общество ,  
0 
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Там добавили, что о состоянии женщины информация не поступала.

По данным СК, из-за наезда машины погибла девочка 2014 года рождения. Женщина с еще одним ребенком 2017 года рождения находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 

Общество
В Зеленограде водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми

Водитель автомобиля Lada Largus сбил женщину и двух детей в Зеленограде вечером 5 декабря. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Теги: Зеленоград, ребенок, ДТП, новости РБК
Материалы по теме
В Зеленограде водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter