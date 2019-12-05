Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Там добавили, что о состоянии женщины информация не поступала.

По данным СК, из-за наезда машины погибла девочка 2014 года рождения. Женщина с еще одним ребенком 2017 года рождения находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).