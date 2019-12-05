В Зеленограде водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми

В Зеленограде водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с детьми на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате один ребенок погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Как рассказали в ведомстве, авария случилась в 18:35 на улице Каменка. Водитель Lada Largus на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми. «Их госпитализировали, а позже поступила информация, что один ребенок скончался», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Как пишет ТАСС, ребенок умер в машине прибывшей на место происшествия скорой помощи.

20 ноября в Москве грузовой автомобиль сбил женщину с коляской. Как сообщили в полиции, авария произошла на улице Костяковой. Водитель Hyundai Porter двигался задним ходом по тротуару и наехал на женщину с ребенком. Они были госпитализированы.