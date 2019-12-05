Почти 80% россиян поддержали участие своих детей в волонтерских проектах

Почти 80% россиян хотят, чтобы их дети участвовали в волонтерских и добровольческих проектах, сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, передает ТАСС.

По его словам, 83% опрошенных назвали деятельность волонтеров примером для молодежи. По мнению россиян, волонтеры должны быть добрыми (52%), честными (43%) и неравнодушными (41%), добавил он.

Кроме того, из опроса следует, что 60% россиян знают о деятельности волонтеров в своих регионах, а 13% из них следят за реализацией определенных волонтерских проектов. 73% респондентов отметили, что число добровольцев и волонтеров возросло за последние «10–15 лет».

3 декабря РБК писал, что согласно результатам опроса об участии в волонтерских проектах фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 87% россиян когда-либо участвовали в добровольческой деятельности. При этом волонтерами назвали себя лишь 23% опрошенных. Почти половина россиян (48%) считают, что окружающие их люди всегда или часто готовы помогать другим, показало исследование.