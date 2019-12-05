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Почти 80% россиян поддержали участие своих детей в волонтерских проектах

Почти 80% россиян хотят, чтобы их дети участвовали в волонтерских и добровольческих проектах, сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, передает ТАСС.

По его словам, 83% опрошенных назвали деятельность волонтеров примером для молодежи. По мнению россиян, волонтеры должны быть добрыми (52%), честными (43%) и неравнодушными (41%), добавил он.

Кроме того, из опроса следует, что 60% россиян знают о деятельности волонтеров в своих регионах, а 13% из них следят за реализацией определенных волонтерских проектов. 73% респондентов отметили, что число добровольцев и волонтеров возросло за последние «10–15 лет».

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3 декабря РБК писал, что согласно результатам опроса об участии в волонтерских проектах фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 87% россиян когда-либо участвовали в добровольческой деятельности. При этом волонтерами назвали себя лишь 23% опрошенных. Почти половина россиян (48%) считают, что окружающие их люди всегда или часто готовы помогать другим, показало исследование.

Опрос зафиксировал, что самым популярным видом волонтерской работы являются субботники. Кроме того, россияне часто помогают животным, бездомным, инвалидам или сиротам.

Теги: волонтеры, опрос, ВЦИОМ
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