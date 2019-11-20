В Москве грузовик сбил женщину с коляской на тротуаре

В Москве грузовик сбил женщину с коляской на тротуаре

На севере Москвы водитель грузовика сбил на тротуаре женщину и ребенка, который находился в коляске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

Инцидент произошел около дома 7 по улице Костякова. «Водитель Hyundai Porter совершил наезд на женщину с ребенком. Ребенок находился в коляске», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что ребенок и мама пострадали.

По данным пресс-службы, грузовик ехал задним ходом по тротуару. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-каналах, видно, как женщина везет коляску с маленьким ребенком. Когда она останавливается, в нее и коляску задним ходом въезжает грузовик.

На прошлой неделе на западе Москвы автобус совершил наезд на пожилую женщину с ребенком, ее доставили в больницу с переломами. По данным СМИ, водитель забыл поставить автобус на ручник, когда пошел осматривать салон.