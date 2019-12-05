СМИ узнали о крушении в Египте истребителя МиГ-29

В Египте во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель МиГ-29 — один из тех, что Россия поставила ВВС Египта в рамках коммерческого контракта 2016 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Собеседники уточнили, что причиной крушения могли стать либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота. Сообщается также, что пилот успел катапультироваться, но информации о его состоянии пока нет.

По данным издания, российские специалисты примут участие в расследовании причин аварии, устанавливать которые будет специальная комиссия ВВС Египта. В ближайшее время Москва направит нескольких специалистов в Каир, уточнил один из собеседников.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства Египта в России, в пресс-службу Министерства обороны Египта.