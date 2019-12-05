ЦОДД попросил отказаться от поездок на машине из-за дождя и мелких аварий

ЦОДД попросил отказаться от поездок на машине из-за дождя и мелких аварий

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) назвал «сложноватой» дорожную обстановку в городе и попросил отказаться от поездок на машине. Об этом сообщается в его Twitter.

По данным ЦОДД, дорожное движение в столице осложняют моросящий дождь, мелкие аварии, ремонт и локальные ограничения. В подобных ситуациях власти Москвы рекомендуют жителям пересаживаться на метро и наземный общественный транспорт.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в 19:00 в Москве ожидаются восьмибалльные пробки. Наибольшие затруднения на дорогах наблюдаются в пределах Третьего транспортного кольца и в юго-западной части столицы.

Основные заторы образовались в Гагаринском тоннеле, на Крымском Валу, Садовом кольце в районах станций метро «Таганской» и «Маяковской», на улице Тверской.