Путин исполнит новогоднее желание мальчика из Ставрополья

Президент России Владимир Путин присоединился к акции «Елка желаний», он исполнит желание Андрея Кочетова из Ставрополья побывать на Красной Поляне в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Открытку мальчика Путин выбрал наугад из вывешенных на стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Другие дети загадали такие желания, как «покататься на настоящей пожарной машине», «примерить на себя роль полицейского» или «машиниста поезда». Некоторые из участников мечтают побывать в Москве, Санкт-Петербурге или в Великом Устюге.

Стенды с желаниями установили в в госучреждениях, общественных организациях и компаниях, в том числе в Госдуме, Доме правительства, в Росатоме, Сбербанке, «Газпроме».

На странице проекта указывается, что в прошлом году добровольцам удалось исполнить 450 желаний, среди которых были «озвучить мультфильм» и «взять интервью у известного политика». Одной из участниц проекта удалось взять интервью у Путина.