Медведев сообщил о планах на Новый год

Медведев сообщил о планах на Новый год

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев планирует встретить Новый год за праздничным столом с друзьями и близкими. Об этом он рассказал в ходе общения с представителями телеканалов в прямом эфире.

«Соберу мою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента», — сказал глава правительства.

Также Медведев поздравил жителей страны с предстоящими праздниками, пожелав им счастья, здоровья и всего хорошего.

5 декабря председатель правительства провел традиционную пресс-конференцию и пообщался с представителями 20 российских телеканалов. Он ответил на вопросы об экономическом росте, суверенном интернете, законе о домашнем насилии, интеграции с Белоруссией, доходах жителей страны, доступности лекарств и другом.