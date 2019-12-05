Медведев посоветовал не идеализировать СССР

Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил желание разных поколений жить в Советском Союзе свойством человеческой памяти, но посоветовал не идеализировать это время. Такое заявление глава правительства сделал в четверг на встрече с журналистами российских телеканалов.

«Для людей моего поколения и людей еще более взрослого поколения — это свойство памяти», — сказал Медведев, пояснив, что людям свойственно помнить только самое лучшее из периода молодости. «Есть определенная идеализация. Я тоже помню эти годы. <…> В Советском Союзе было много хорошего. Это абсолютно точно. Но идеализировать Советский Союз не нужно», — добавил премьер.

Говоря о некоторой части молодежи, желающей «очутиться» в Советском Союзе, Медведев напомнил, что в СССР было немало сложностей. «Где [желают] очутиться? Около пустой полки в магазине? Или в очереди за сапогами? Ничего практически не было даже в таком городе, как Ленинград», — сказал премьер, выразив уверенность, что большинство современной молодежи не смогло бы выжить в Советском Союзе.