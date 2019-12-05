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Задержанного в Херсонской области члена «Единой России» отпустили

Задержанного в Херсонской области Украины члена севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого отпустили. Об этом РБК сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

«Вчера ко мне обратились его родственники, которые сообщили, что он задержан на территории Украины. А уже вечером они перезвонили и сказали, что он уже находится на свободе», — рассказал он, добавив, что Кучерявый все еще находится на украинской территории.

РБК направил запрос в пресс-службу севастопольского отделения партии «Единая Россия».

Материал дополняется
 

Теги: «Единая Россия», Херсонская область, задержание, новости РБК
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