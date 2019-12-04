В Сети появилось видео тушения Вечного огня в Петербурге

В Сети появилось видео тушения Вечного огня в Петербурге

Момент тушения вечного огня на территории мемориала на Марсовом поле в Санкт-Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. Запись публикует «Фонтанка».

Запись в facebook пользователя fontanka.ru

На кадрах видно, что около вечного огня находится человек, который что-то бросает в огонь. После того как он гаснет, неизвестный убегает.

Ранее 4 декабря стало известно, что в Петербурге закидали снегом и потушили Вечный огонь. В полиции сообщили, что в связи с происшествием начали проверку и сейчас ищут нарушителя.

В компании «ПетербургГаз» заявили, что оперативно восстановили горение благодаря внеплановому техобслуживанию. Проверка не выявила каких-либо повреждений газового оборудования.