Общество , 04 дек, 22:33
0
В Сети появилось видео тушения Вечного огня в Петербурге
Момент тушения вечного огня на территории мемориала на Марсовом поле в Санкт-Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. Запись публикует «Фонтанка».
Запись в facebook пользователя fontanka.ru
На кадрах видно, что около вечного огня находится человек, который что-то бросает в огонь. После того как он гаснет, неизвестный убегает.
Ранее 4 декабря стало известно, что в Петербурге закидали снегом и потушили Вечный огонь. В полиции сообщили, что в связи с происшествием начали проверку и сейчас ищут нарушителя.
В компании «ПетербургГаз» заявили, что оперативно восстановили горение благодаря внеплановому техобслуживанию. Проверка не выявила каких-либо повреждений газового оборудования.