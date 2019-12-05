Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» прокомментировал видеообращение актера Дмитрия Певцова в Instagram с претензиями к журналисту Владимиру Познеру. Фрагмент выпуска опубликован на сайте «Первого канала».

Ранее Певцов записал видеоролик, в котором в предстал в образе главы СССР Иосифа Сталина. В нем он поставил под сомнение слова Познера о том, что гомосексуальные наклонности присущи 10% населения планеты, а противники абортов являются «мракобесами». «Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете», — сказал Певцов, обращаясь к Познеру.

Комментируя видеоролик, Ургант пошутил, что, с одной стороны, хотел бы поддержать коллегу по «Первому каналу» Владимира Познера, но с другой — не хотел бы «совершать «камин-аут» (объявлять о своей гомосексуальной ориентации. — РБК) раньше времени».

«Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: «я не согласен, неправильная точка зрения», — нет, он сказал: «враг России», — сказал Ургант, назвав это заявление резким.

Однако в самом видеообращении Певцова в Instagram, а также в подписи к этой публикации слов «враг России» нет. Такой фрагмент есть в публикации на сайте телеканала «Царьград».