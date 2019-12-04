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Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами». Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Познер в своем Instagram назвал выступающих против абортов «мракобесами», а сам запрет — «немножко возвратом в Средневековье» и как «биолог по образованию» заявил, что около 10% населения мира «рождаются с гомосексуальными наклонностями».

По словам Певцова, слово «мракобесие» значит враждебное отношение к науке и прогрессу, просвещению. «То есть для тебя гомосексуализм, убийства детей в утробе матери, гомосексуальные браки — это есть наука, просвещение и прогресс», — заявил актер. Он поставил под сомнение высказывание телеведущего о десятой части населения, рождающейся с гомосексуальными наклонностями, и что данная ситуация — нормальная. «Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете», — отметил актер. Познер признавался в том, что он ощущает себя чужим в России, напомнил Певцов, призвав телеведущего уехать «отдохнуть» во Францию.

https://www.instagram.com/p/B5oGNGtoqXP/

Теги: Дмитрий Певцов, Владимир Познер, запрет абортов
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