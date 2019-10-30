Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.

Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 «Балтия»: столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик Mercedes-Benz. По предварительной информации, около 17:00 мск водитель Kia выехал на полосу встречного движения, по которой навстречу двигался грузовик. В результате погибли водитель и четыре пассажира легковушки. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины аварии.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по региону, причиной столкновения могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности летняя резина автомобиля и скользкая из-за выпавшего снега дорога.

Ранее 30 октября два человека погибли в результате ДТП на 75-м километре Варшавского шоссе. Авария произошла примерно в 15:20 мск: столкнулись три легковых автомобиля.