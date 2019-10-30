Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 63,87 (+0,04) Quote, 14:48
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 71,01 (+0,23) Quote, 14:48
В «Синергии» ответили на публикации о сборе отпечатков пальцев у детей Общество, 19:38 Власти сообщили о «массовых авариях» в Москве Общество, 19:28 Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном Политика, 19:23 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:21 Бывший футболист ЦСКА Хонда будет тренироваться у Слуцкого в «Витессе» Спорт, 19:11 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 19:09 Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах Экономика, 19:05 Кабмин установил пределы повышения тарифов на услуги ЖКХ в 2020 году Экономика, 18:59 Суд отпустил из СИЗО общавшегося с «архангельским террористом» подростка Общество, 18:58 Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье Общество, 18:51 Брат расстрелявшего сослуживцев рядового ответил на сообщения о насилии Общество, 18:49 «Нафтогаз» назвал ожидаемым разрешение Дании на «Северный поток-2» Экономика, 18:43 СК объяснил претензии к новому фигуранту «дела 27 июля» Общество, 18:41 Сеансы Кашпировского: как хайп подпортил онлайн-курсы Pro, 18:35
Общество ,  
0 
Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.

Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 «Балтия»: столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик Mercedes-Benz. По предварительной информации, около 17:00 мск водитель Kia выехал на полосу встречного движения, по которой навстречу двигался грузовик. В результате погибли водитель и четыре пассажира легковушки. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины аварии.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по региону, причиной столкновения могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности летняя резина автомобиля и скользкая  из-за выпавшего снега дорога.

Ранее 30 октября два человека погибли в результате ДТП на 75-м километре Варшавского шоссе. Авария произошла примерно в 15:20 мск: столкнулись три легковых автомобиля.

Теги: ДТП, погибшие, новости РБК
Материалы по теме
Два человека погибли в ДТП на Варшавском шоссе в Москве
Общество
На северо-западе Москвы загорелся автомобиль после ДТП в тоннеле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter