В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду

Полиция пресекла деятельность банды, которая торговала поддельными полисами каско в Москве и Подмосковье. Сообщение об этом размещено на сайте МВД.

Получив доступ к клиентской базе одной из московских страховых компаний, злоумышленники обзванивали граждан под видом ее представителей и предлагали купить им поддельные страховые полисы каско. «Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает 5 млн руб.», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полиция установила, что call-центр преступной организации базировался в Симферополе, а ее члены использовали специализированное программное обеспечение, а для передачи информации прибегали к шифрованию. Правоохранительные органы работали над тем, чтобы пресечь работу банды, с 2018 года. С апреля прошлого года по август нынешнего были задержаны девять ее членов, а также два человека, которых полиция считает организаторами.

Во время обысков у подозреваемых нашли поддельные страховые бланки, оргтехнику, банковские карты и мобильные устройства. Для фигурантов уголовного дела, открытого по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем), выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.